Mardin'de Yollar Daha Konforlu Hale Geliyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vali Mustafa Yaman, "Şehrimizin 4 bin 700 kilometre yol ağı var. Bu yol ağının büyük bölümünü konforlu hale getireceğiz." dedi.

Geçen yıl yol asfaltlamada rekor kıran Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında bin kilometre sıcak asfalt ve 650 kilometre sati kaplama yapmayı hedefliyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Şehrimizin 4 bin 700 kilometre yol ağı var. Bu yol ağının büyük bölümünü konforlu hale getireceğiz. 2017 yılında bin 100 kilometre sıcak asfalt 650 kilometre kaplama olmak üzere bin 750 kilometre yol çalışması yaptık. İki sene içerisinde 3 bin 500 kilometre civarında bir asfalt yapmış olacağız."

Kentin kısa süre içerisinde kaliteli yollara kavuşacağını kaydeden Yaman, ekiplerin kırsal mahalle ve şehir merkezinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktardı.

Bu yılki çalışmalar kapsamında bugüne kadar 900 kilometre sıcak asfalt ve sati kaplama yaptıklarını aktaran Yaman, "Kırsalda yaptığımız yollar ile şehir merkezinde yaptığımız yollar arasında hiçbir fark yok. Aynı standartlarda yapıyoruz. Yapılan yolun kalitesini sıkı bir şekilde kontrol ediyoruz. Mardin güzel yollarına kavuşacak." ifadelerini kullandı.