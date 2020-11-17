Son dakika haberi | Sığınakta PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu
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Son dakika haberi | Sığınakta PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu

17.11.2020 09:33 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:22

Edinilen son dakika haberine göre Mardin'de PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mardin'de PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca sözde Ömeryan kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, kapak kısmı taşlarla gizlenmiş sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada örgüt mensuplarına ait elbise, kişisel temizlik malzemesi ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

Son dakika haberi | Sığınakta PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu
Son dakika haberi | Sığınakta PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu
Son dakika haberi | Sığınakta PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu
Son dakika haberi | Sığınakta PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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