Mardin'de özel çocuklar spor aktiviteleriyle gönüllerince eğlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de özel çocuklar spor aktiviteleriyle gönüllerince eğlendi

Mardin'de özel çocuklar spor aktiviteleriyle gönüllerince eğlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mardin Büyükşehir Belediyesi, özel eğitim gerektiren çocukların sportif faaliyetlerini artırmak ve güzel vakit geçirmeleri için spor ve aktivite merkezi Kulüp Başak'ta etkinlik gerçekleştirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, özel eğitim gerektiren çocukların sportif faaliyetlerini artırmak ve güzel vakit geçirmeleri için spor ve aktivite merkezi Kulüp Başak'ta etkinlik gerçekleştirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, özel eğitim gerektiren çocukların sportif faaliyetlerini artırmak, çeşitli etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, iyi vakit geçirip eğlenmelerine destek olmak amacıyla çocuk ve spor merkezi Kulüp Başak'ta birbirinden eğlenceli aktivite ve sportif faaliyetler gerçekleştirdi.

Oyun ve spor eğitmenleri, özel eğitim geresimi duyan çocuklarla birlikte, denge, koordinasyon, kardiyo ve motor becerileri, zeka oyunları gibi gelişimsel evrelerini destekleyen spor faaliyetleri yapıldı. Aktiviteler, yeni yeteneklerini keşfederek eğlenceli uygulamalarla bireylerin rehabilitasyon sürecini hızlandırmaya katkı sağladı.

Etkinlik bitiminde çocuklara şapka ve top dağıtımının yanı sıra çeşitli ikramlarda bulunuldu. - MARDİN

Mardin'de özel çocuklar spor aktiviteleriyle gönüllerince eğlendi
Mardin'de özel çocuklar spor aktiviteleriyle gönüllerince eğlendi
Mardin'de özel çocuklar spor aktiviteleriyle gönüllerince eğlendi
Mardin'de özel çocuklar spor aktiviteleriyle gönüllerince eğlendi
Mardin'de özel çocuklar spor aktiviteleriyle gönüllerince eğlendi
Mardin'de özel çocuklar spor aktiviteleriyle gönüllerince eğlendi
Mardin'de özel çocuklar spor aktiviteleriyle gönüllerince eğlendi
Mardin'de özel çocuklar spor aktiviteleriyle gönüllerince eğlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Mustafa Şentop Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Haluk Levent Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Caner Erkin Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de özel çocuklar spor aktiviteleriyle gönüllerince eğlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.08.2021 17:19:06. #1.13#

title