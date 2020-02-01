Mardin'de avcılar yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı
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Mardin'de avcılar yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı

Mardin'in Midyat ilçesinde avcılar yaban hayvanları için doğada yemleme yaptı.

01.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:40
Mardin'de avcılar yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı

'in ilçesinde yaban hayvanları için doğada yemleme yaptı.

Midyat Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği, "Doğaya bir yem de sen bırak" kampanyası kapsamında esnaftan topladığı yiyecekleri götürdükleri kırsal alana bıraktı.

Dernek başkanı Sedik Erbil, yaban hayvanlarının dondurucu soğukta aç kalmaması için kampanyaya başlattıklarını işaret ederek, "Bu vesile ile topladığımız yemleri doğaya bıraktık. Destek veren esnafa teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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