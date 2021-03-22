Mardin'de aranan 2 hükümlü yakalandı

Mardin'in Derik ve Mazıdağı ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 2 hükümlü yakalandı.

Mardin'in Derik ve Mazıdağı ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekipler, Mazıdağı ilçesinin kırsal Karaalanı Mahallesinde hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan S.A. ile Derik ilçesinde hakkında "mala zarar verme" ve "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından aranan, kesinleşmiş 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar