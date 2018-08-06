Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Öztaprak'ın Şanlıurfa'ya Atanması

Şanlıurfa'ya atanan Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztaprak'ı ziyaret eden gazeteciler, yeni görev yerinin hayırlı olmasını diledi.

Mardin'de görev yapan gazeteciler, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Öztoprak'a veda ziyaretinde bulundu.

Öztoprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatandaşları ve kamuoyunu doğru bilgilendiren basın mensuplarına teşekkür etti.

Yaklaşık 1,5 yıldır Mardin'de görev yapmanın ayrıcalığını ve güzelliğini yaşadığını dile getiren Öztoprak, "Bu güzel şehirde güzel anılarımız ve çalışmalarımız oldu. Görev süresinde basın mensubu arkadaşlarımızla da güzel bir çalışma ortamımız oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.



Basın mensupları da Öztoprak'a yeni görev yeri olan Şanlıurfa'da başarılar diledi.