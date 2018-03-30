Marble'a Alım Heyeti Dopingi

Dünya'nın en büyük üç doğaltaş ve teknolojileri fuarı arasında yer alan İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarına yönelik Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Ekonomi Bakanlığı ile işbirliğinde düzenlediği Alım Heyeti Organizasyonunda 12 ülkeden gelen 40 ithalatçı firma ile Türk firmaları 500'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Fuar İzmir C Holünde düzenlenen ikili iş görüşmelerine; Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Hindistan, İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan, Vietnam, Tunus, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Ürdün'den ithalatçı firmalar katıldı.

Türk doğaltaş sektörünün 2017 yılını 2,1 milyar dolar ihracat rakamıyla geride bıraktığını belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, 2018 yılında yüzde 25 ihracat artışı ve 2,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşması hedeflediklerini, Marble Fuarı kapsamında düzenlenen Alım Heyeti Organizasyonunu bu hedefe ulaşmak için önemli bir adım olarak gördüklerini kaydetti.

"Doğaltaş ihracatının yüzde 48'i 12 ülkeye yapılıyor"

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Marble Alım Heyeti Organizasyonuna katılan 12 ülkeye Türkiye'nin doğaltaş ihracatının yüzde 48'nin yapıldığına işaret eden Kaya, "Alım Heyeti Organizasyonuna katılan 12 ülkeye, 2018 yılının Ocak-Şubat döneminde, 2017 yılının Ocak-Şubat dönemine göre yüzde 4'lük artışla 129 milyon 567 bin dolar olarak gerçekleştirdik" diye konuştu.

"2023 hedefimiz 7 milyar dolar"

Türkiye'nin dünya doğaltaş rezervlerinin üçte birine sahip olduğunu hatırlatan EMİB Başkanı Kaya sözlerini şöyle tamamladı: "Dünya doğaltaş sektöründe dış ticaret hacmi 20 milyar dolar seviyesinde. Türkiye'nin doğaltaş ihracatı ise 2 milyar dolar. Biz dünya doğaltaş ticaretinden yüzde 10 pay alabiliyoruz. URGE Projesi, Tasarım Yarışması ve Fuarlardaki tanıtımlarımızla işlenmiş ürün ihracatına yoğunlaşarak dünya doğaltaş ticaretinden rezervlerimiz oranında yüzde 30-40 arası pay almak için çabalıyoruz. Doğaltaş sektörü olarak dünya ticaretinden rezervlerimiz oranında pay alarak 2023 yılında ülkemize 7 milyar dolar döviz kazandırmak sektörümüzün öncelikli hedefi." - İZMİR