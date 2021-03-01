Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Maraşlı hangi şehirde, ilçece çekiliyor? Kahramanmaraş'ta mı çekiliyor?

Dizinin başlamasıyla birlikte dizinin Kahramanmaraş şehrinde mi çekildiği araştırılmaya başlandı. Peki dizi nerede çekiliyor? Maraşlı dizisi Maraş'ta mı çekiliyor İstanbul'da mı çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Maraşlı'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Maraşlı hangi ülkede, hangi ilde çekiliyor? Maraşlı dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

MARAŞLI NEREDE ÇEKİLİYOR?

En çok merak edilen konulardan birisi Maraşlı dizisinin nerede çekildiğidir. Maraşlı dizisi isminden dolayı birçok insanın Kahramanmaraş'ta çekildiğini düşünmesine neden olmaktadır. Lakin Maraşlı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Maraşlı dizisi İstanbul'da Galata Kulesi, Beyazıt ve civarındaki ilçelerde çekilmektedir.

Kısacası ekranların izlenme rekoru kıran Maraşlı dizisi İstanbul şehrinde çekilmektedir. Dizinin Fatih (Beyazıt) ve civar ilçelerde çekildiği düşünülmektedir.

MARAŞLI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maraşlı dizisi yeni bölümü her Pazartesi saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MARAŞLI DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.