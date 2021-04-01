Manyas'ta kırsal mahallelerde 22 hane karantinaya alındı
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Manyas'ta kırsal mahallelerde 22 hane karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel
Manyas'ta kırsal mahallelerde 22 hane karantinaya alındı

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki 22 hanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldıManyas Kaymakamı Fatih Yıldız başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, Erecek, Eşen, Haydar, Eskiçatal, Kocagöl ve Akçaova mahallelerindeki 22 hane...

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki 22 hanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, Erecek, Eşen, Haydar, Eskiçatal, Kocagöl ve Akçaova mahallelerindeki 22 hane için karantina kararı alındı.

Kaymakam Fatih Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallelerde ikinci değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağını belirtti.

Yıldız, mahallelerde Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karantina tedbirlerinin alınacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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