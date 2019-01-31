Mansur Yavaş: Türkiye'de Ilımlıları Temsil Ediyorum

Daha önce 2014 yılındaki yerel seçimlerde de bu ipi göğüsleme konusundaki kararlılığını sandık sonuçlarında gösteren Yavaş, yüzde 1 farkla Ankara belediye başkanlığını kıl payı kaçırmıştı. Peki bu sefer farklı olacağını düşündüren sebepler neler?