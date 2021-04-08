Manisaspor 37 yıl sonra amatöre düştü
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Manisaspor 37 yıl sonra amatöre düştü

Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN - Haberler | Spor
Manisaspor 37 yıl sonra amatöre düştü

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Serkan Ergün (xx), Murat Erölmez (xx), Ali Gün (xx)MANİSASPOR: Fatih (x) - Çağrı Gülcü (xx) (Dk. 90 Enes), Onur (x) (Dk. 65 Muammer Umut xxx), Çağrı Buğra (x) (Dk. 46 Uğur xx), Halil İbrahim (xx), Ertuğrul (x) (Dk.

STAT: 19 MayısHAKEMLER: Serkan Ergün (xx), Murat Erölmez (xx), Ali Gün (xx)MANİSASPOR: Fatih (x) - Çağrı Gülcü (xx) (Dk. 90 Enes), Onur (x) (Dk. 65 Muammer Umut xxx), Çağrı Buğra (x) (Dk. 46 Uğur xx), Halil İbrahim (xx), Ertuğrul (x) (Dk. 89 Eray), Oğuzhan (xxx), Serhat (xx), Berkay (xx), Hüseyin (x) (Dk. 46 Kaan xx), Adnan (x)ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Beycan (xx) - Mert (xx), İsmail (xxx), Onur Erdem (xx), Mustafa Dündar (xx), Mustafa Şen (xxx) (Dk. 90+1 Doğukan), Furkan (xxxx) (Dk. 90+2 Bekir Turaç), Murat Batuhan (xx), Cemre (xxx) (Dk. 84 Ali Eren), Deniz (xxx), Mücahit (xx)GOLLER: Dk. 16 (Pen.) Cemre, Dk. 57 ve Dk. 80 Furkan (Çankaya FK) - Dk. 47 Oğuzhan, Dk. 78 Muammer Umut (Manisaspor)SARI KARTLAR: İsmail, Mücahit, Onur Erdem, Batuhan, Bekir Turaç (Çankaya FK) -  Berkay (Manisaspor)Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Çankaya Futbol Kulübü'ne 2 kez geriye düşüp eşitliği yakaladığı maçta 3-2 mağlup olmaktan kurtulamayan Manisaspor, bitime 4 hafta kala ligde kalma umutlarını yitirerek amatör kümeye düştü. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin gollerini 16'ncı dakikada penaltıdan Cemre ile 57 ve 80'inci dakikalarda Furkan attı. Manisaspor'a 47'inci dakikada Oğuzhan ve 78'inci dakikada Muammer Umut'un golleri yetmedi. Ligde bu skorla son 4 maç öncesi 12 puanla son sırada kalan Manisaspor'un 37 yıl sonra amatör lige düşmesi kesinleşti. Siyah-beyazlı futbolcular maçın ardından büyük üzüntü yaşadı. 3'üncü Lig'in tekrar kurulduğu 1984 yılından bu yana kesintisiz olarak profesyonel liglerde mücadele eden, 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında Süper Lig'de yer alan Manisaspor, geçen yıl üst üste 3'üncü kez küme düşerek 1'nci Lig'den amatöre gerilemesine rağmen koronavirüs pandemisiyle küme düşmenin kaldırılmasıyla kurtulmuştu.16'ncı dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası içinde Adnan, rakip oyuncu Furkan'ı indirdi. Penaltının başına geçen Cemre attığı gol ile takımını öne geçirdi: 0-1.47'nci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Oğuzhan topu ağlarla buluşturup skora eşitlik getirdi: 1-1.57'nci dakikada konuk takım atağında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan topu ağlara gönderip takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.78'inci dakikada Manisaspor'un kullandığı serbest vuruşta kale içine açılan ortaya yükselen Muammer Umut takımının beraberlik golünü attı: 2-2.

80'inci dakikada bu kez Çankaya FK'nın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Furkan takımının 3'üncü, kendisinin 2'nci golünü atarak skoru ilan etti: 2-3.


- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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