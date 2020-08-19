Manisa FK'da Mehmet uzattı
TFF 2'nci Lig'de geçen sezon 1'inci Lig hedefini Play-Off finalinde ıskaladıktan sonra teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta, sportif direktörlüğe ise Taner Savut'u getiren Manisa Futbol Kulübü iç transfere başladı.
19.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:35
TFF 2'nci Lig'de geçen sezon 1'inci Lig hedefini Play-Off finalinde ıskaladıktan sonra teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta, sportif direktörlüğe ise Taner Savut'u getiren Manisa Futbol Kulübü iç transfere başladı.
Siyah-beyazlı ekip 4 sezondur formasını giyen Mehmet Yılmaz'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Takımın değişilmez isimlerinden olan 25 yaşındaki sağ bek geçen sezon tamamı ilk 11'de 27 maçta görev yaptı.
Kaynak: DHA