Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

05.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:47
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda 155 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda 155 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince ilçeye bağlı Karaağaçlı Mahallesinde uyuşturucu madde kullanırken yakalanan şüphelilerin, kullandıkları maddeleri, Selimşahlar Mahallesinde yaşayan 24 yaşındaki A.C'den temin ettiklerini söylemesi üzerine şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada muhtelif türlerde 155 adet uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi. A.C, gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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