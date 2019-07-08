Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındıİlçeye bağlı Bağlıca Mahallesi'nde A.Ç. (60) ile oğlu Y.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
İlçeye bağlı Bağlıca Mahallesi'nde A.Ç. (60) ile oğlu Y.Ç'nin (34) evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Dedektör köpek "Vicdan"ın da destek verdiği operasyonda 65 kök Hint keneviri, 830 gram esrar ile bir hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan baba ile oğlunun jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
İBB Başkanı İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Göksu arasındaki tartışma Meclis toplantısına damga vurdu
Son Dakika Haberleri