Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Manisa'nın Soma ilçesinde, otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
04.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:06
Manisa'nın Soma ilçesinde, otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Cuma Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen seyir halindeki otomobilden ateş açıldı.
Bu sırada yolda yürüyen market işletmecisi Cihan Atasoy (36) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Atasoy, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA