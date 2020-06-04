Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Manisa'nın Soma ilçesinde, otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Soma ilçesinde, otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Cuma Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen seyir halindeki otomobilden ateş açıldı.

Bu sırada yolda yürüyen market işletmecisi Cihan Atasoy (36) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Atasoy, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA