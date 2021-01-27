Manisa'da lodos minare devirdi, çatıları uçurdu

MANİSA'da lodos nedeniyle çok sayıda evin çatısı ile bir düğün salonunun prefabrik katı uçtu.

MANİSA'da lodos nedeniyle çok sayıda evin çatısı ile bir düğün salonunun prefabrik katı uçtu. Yaklaşık 50 ağacın devrildiği fırtınada, bir caminin minaresi devrildi.

Kentte gece yarısından itibaren etkili olan lodos fırtınası, merkez ilçeler Şehzadeler ve Yunusemre'de hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde saatteki hızı 120 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle 12 ev ve iş yerinin çatısı uçtu.

PREFABRİK KAT UÇTU

Yunusemre ilçesi 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi girişinde bulunan düğün salonunun 3'üncü kattaki prefabrik bölümü de uçup, yola savruldu. Mehmet Akif Ersoy Caddesi sabaha kadar ulaşıma kapalı kaldı. Yeni Mahalle'de ise 7 katlı bir apartmanın çatısı Manisa-Menemen kara yoluna uçtu. Trafik ekiplerinin ulaşıma kapattığı yol, Manisa Büyükşehir Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Yaşanan olayların kısıtlama saatlerinde meydana gelmesi ve sokakta kimse bulunmaması olası faciaları önledi. Çok sayıda aracın zarar gördüğü fırtınada 50'ye yakın ağaç, devrildi.

CAMİ MİNARESİ YIKILDI

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki Küçük Sanayi Cami'nin minaresi de lodos nedeniyle yıkıldı. Manisa Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf olan Serdar Özkılınç, "Hiç böyle bir afet görmemiştik. Sabah işe geldiğimizde camimizin yıkıldığını görünce şok olduk. Camimiz çok eskiydi" dedi.

Minaresi yıkılan caminin yan tarafında çay ocağı işleten Erkan Dayıoğlu da "Saat 06.10'da iş yerime geldim. Camimizin yıkılmış minaresini gördüm. Caminin alt tarafındaki yol kapalıydı. İtfaiye ve polisi aradım. Geldiler, kepçeyle yolu açtılar. Birkaç gün öncesinde de minarenin biraz sallandığını görmüş, 'İnşallah bizim bulunduğumuz tarafa doğru yıkılmaz' diye içimden geçirmiştim. Allah'ın sevdiği kuluymuşum, boş alana devrildi" diye konuştu.

Fırtınada otomobili zarar gören Şuayip Kocaman ise, "Rüzgardan dolayı bir evin çatısından düşen demir parçası, aracımı bu hale getirdi. Mağdurum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN