Manisa'da işçi servisleri çarpıştı: 12 yaralı
Manisa'nın Demirci ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 2 minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
25.08.2020 09:55 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:04
Manisa'nın Demirci ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 2 minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Kılavuzlar Mahallesi'nde R.Ç. (34) idaresindeki 45 J 8289 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden A.Ç'nin (54) kullandığı 45 J 8274 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 45 J 8274 plakalı minibüs, yol kenarındaki tarlaya savruldu.
Kazada, 12 tarım işçisi yaralandı.
Ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA