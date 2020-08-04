Manisa'da gölete giren kişinin cesedi bulundu
Manisa'nın Gördes ilçesinde girdiği gölette kaybolan kişinin cesedi bulundu.
04.08.2020 23:15 | Son Güncelleme: 04.08.2020 23:18
Manisa'nın Gördes ilçesinde girdiği gölette kaybolan kişinin cesedi bulundu.
Balık tutmak için Doğanpınar Mahallesi'ndeki gölete giden 44 yaşındaki Abdullah Öncü, suya girdi.
Öncü'nün bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ve AFAD ekiplerince suda arama çalışması başlatıldı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Kurbağa Adamları'nın da destek verdiği arama çalışmalarında Abdullah Öncü'nün cansız bedenine ulaşıldı.
Ekiplerce göletten çıkarılan Abdullah Öncü'nün cenazesinin savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.
Öte yandan bölgede çalışmaları takip eden Öncü'nün yakınlarının, büyük üzüntü yaşadı.
Kaynak: AA