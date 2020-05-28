Manisa'da çiftçinin hububat sevinci Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 2019 yılında ekilen arpa ve buğdaydan yüksek verim beklediklerini açıkladı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 2019 yılında ekilen arpa ve buğdaydan yüksek verim beklediklerini açıkladı.

Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçinin hububat ürünlerini hasat etmeye hazırlandığını kaydetti.

Yağışların arpa ve buğdaya yaradığını belirten Ülgen, "Sarıgöl ve çevresinde 8 bin 587 dekarlık alanda arpa, 9 bin 44 dekarlık alanda buğday ekimi yapıldı. Yağmurların yağmasıyla birlikte arpada dekarda 175-200 kilogram, buğdayda ise dekarda 200-400 kilogram arasında ürün alınması bekleniyor." dedi.

İlçede Cumhuriyet 75 türü buğday ekimi yapan Emcelli Mahallesi'nden Akif Karadağ, 8 dekarlık alana ektiği ürünlerin boy verdiğini ifade etti.

Hasat dönemine hazırlandığını vurgulayan Karadağ, "Cumhuriyet 75 cinsi buğday özellikle yufka, börek, baklava ve ekmek için aranan bir hububat ürünü. Bu yıl gerçekten verimden memnunum." diye konuştu.

Kaynak: AA