Manisa'da ayağına cerrahi maske dolanan kargayı itfaiye kurtardı
Manisa'nın Soma ilçesinde ayağına cerrahi maske dolanan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
20.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:33
Manisa'nın Soma ilçesinde ayağına cerrahi maske dolanan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Namazgah Mahallesi Şakayık Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatısında çırpınan kargayı gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle çatıya ulaştı.
İtfaiye eri, kuşu, ayağına dolaşan tıbbi maskeden kurtararak doğaya saldı.
Kaynak: AA