MANİSA ALAŞEHİR'DE YAĞMUR VURAN 'SUPERİOR SEEDLESS' CİNSİ ÜZÜM SUMALIK OLARAK SATILIYOR

09.08.2019 12:52

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çekirdeksiz Sultaniye üzümüne alternatif olarak üretilen ve geçen 17 Temmuz'da yağan şiddetli sağanak yağmur nedeniyle çatlama yapan 'Superior seedless' cinsi üzüm üreticisi mağdur oldu. Zarar gören ürününü ihraç edemeyen, fiyatınında 5 liradan 1.5 liraya kadar gerilemesi nedeniyle ne yapacağını şaşıran üretici, dalında kalan mahsülünün bir kısmını kurutmalık olarak ayırırken kalanını ise sumalık olarak satmak zorunda kaldı.

Başta Manisa'nın Alaşehir, Sarıgöl, Salihli ilçesi ile Denizli'de 'superior seedless' cinsi çekirdeksiz üzüm üretimi son yıllarda hızla artarak, ihracatta ön sıralara çıkmayı başardı. Geçen yıl 75 milyon dolarlık Sultaniye üzümü ihracatından sonra çekirdeksiz yaş üzüm cinsi olan 'Superior seedless' de 6 milyon dolarlık ihracatla 3'üncü sırada yer aldı. Sultaniye üzümden 15-20 gün önce hasat edilen 'Superior seedless' üzüm çeşidi, aynı zamanda ihracat sezonunun erken açılmasını da sağlıyor. Turfanda ürün olarak işlem gördüğü için fiyatı da üreticilerin yüzünü güldürüyor. Ancak bu sezon Alaşehir'deki 'Superior seedless' üzüm üreticileri geçen 17 Temmuz'da yağan şiddetli sağanak yağmurun mahsule zarar vermesi nedeniyle dertli. 10 bin dönümlük alanda yıllık ortalama 17 bin ton 'Superior seedless' cinsi üzüm yetiştirilen Alaşehir'de üretici, yağmur nedeniyle çatlayan üzümünü ihracata gönderemedi. Temmuz ayının ilk haftasıyla birlikte hasadına başlanan 'Superior seedless' cinsi üzümün kilosu başlangıçta 5 liradan alıcı bulurken, yağmurun vurmasından sonra fiyatının 1.5 liraya kadar gerilemesi üreticinin mağduriyetini daha da arttırdı. Ne yapacağını şaşıran üretici, ürünün bir bölümünü kurutmalık olarak ayırırken, kalan kısmını ise halk arasında 'şaraplık üzüm', 'çıkma üzüm' olarak bilinen sumalık olarak kilosunu 80 kuruştan satmak zorunda kaldı. Sumalık üzüm alıcısı Halil Garipoğlu, 10 yıldır bu iş ile uğraştığını belirterek, İlk kez 'Superior seedless' cinsi üzümün sumalık olarak geldiğini gördüm dedi. Garipoğlu, Yağmur nedeniyle çatladığı için üzümünü satamayan, kurutacak sergisi de olmayan üreticiler mecburen sumalık olarak satıyor. Kilosu 80 kuruş ama yine de doğru düzgün alan yok. Superior seedless cinsi üzümler ilk kez bu kadar ayağa düştü dedi. Üreticilerden Hüseyin Gömleksiz de, Superior seedless üzümlerimizi yağmur vurunca mecburen kurutmaya aldık. Hava şartlarından mı mağdur olduk, alıcıların geç davranması nedeniyle hasatta geç mi kalındı bilemiyorum. Yağmur yağıp, üzümler bozulmaya başylayınca mecburen kesip kurutmak üzere serdik dedi.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk de 'Superior seedless' cinsi üzümde yaşanan sıkıntı nedeniyle üzüntülü olduğunu vurgulayarak, Tarım her zaman risk taşıyan bir sektör. Bu açıdan üreticiler yağmurdan, doludan, sıcaktan korunmak için tek çare olan sigorta ve örtü sistemine yönelmelidir. Üreticilerimizi de hala sigorta bilinci eksik. En güvenceli ve devlet desteği olan sigorta sistemi mutlaka gelişmelidir. Ayrıca yeni yeni başlanan örtü sistemini devlet desteği ile daha da artırılabilinir dedi.

Kaynak: DHA