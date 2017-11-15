Manisa Adliyesi'nde Kan Bağışı Kampanyası

Manisa Adliyesi personeli, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.





Manisa Adliyesine gelen Manisa Kızılay Şubesi ekipleri, savcı, hakim ve adliye çalışanlarına kan bağışının insan sağlığına ve ihtiyaç sahibi hastalara faydalarını anlattı.





Daha sonra Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli ve adliye çalışanları kan bağışında bulundu.



Başsavcı Çiçekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışı yapılmasını herkese tavsiye ettiğini söyledi.



Manisa Adliyesi'nde kan bağışı yapılması için stant kurulduğuna dikkat çeken Çiçekli, şöyle konuştu:



"İlk kan veren de 'biz olalım' dedik ve kan bağışında bulunduk. Tüm hakim, savcı ve adliye personelimizin ve toplumumuzun bu kampanyaya destek vermesini diliyoruz. Terör olaylarında ve depremlerde milletimizin yanında. Bu nedenle tüm toplumun kampanyaya destek olmasını diliyorum."



Kızılay Kan bağış Merkezi Müdürü İsmet Nardal ise Ahmet Çiçekli'ye kan bağışında öncülük ettiği için teşekkür etti.



Her yıl kan bağışının artığına işaret eden Nardal, "Geçen sene 62 bin 500 olan hedefimizi geçeceğimizi umuyorum. Burada önemli olan bu bilinci yaymak. Manisa'da bu bilinç oldukça iyi. Kadınlarımız az veriyoruz. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda kurumlardan da destek bekliyoruz" dedi.