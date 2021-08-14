Manchester United alev alev! Bruno 60 dakikada 3 gol attı, Pogba 68 dakikada 4 asist yaptı

Kırmızı Şeytanlar, açılış maçında Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United karşısında 68 dakikada 5-1'lik skor ortaya çıkardı. United'da Bruno Fernandes 60 dakikada hat-trick yaptı, Pogba da 68 dakikada 4 asist üretti. 60'ta Bruno'nun attığı gol dışındaki diğer 4 golün asistini Pogba yaptı. Fransız yıldız 75'te alkışlar eşliğinde oyundan alındı.

Manchester United, bu sezon İngiltere Premier Ligi'ni ne kadar çok kazanmak istediğini ilk maçtan gösterdi. Bruno Fernandes ve Paul Pogba, ilk haftadan müthiş bir açılış yaptı güçlü rakibe karşı.

BIRAKTIĞI YERDEN

Paul Pogba, Fransa Milli Takımı adına EURO 2020'de dikkat çeken tek isimdi. Ülkesinde gösterdiği performansı Kırmızı Şeytanlar'da sergilemediğine dair yapılan eleştirilere adeta 4 asistle cevap verdi.

BRUNO DA ATMAYA DEVAM

Bruno Fernandes de geldiği günden bu yana Manchester'ın en golcü ismi oldu. Her sezon 20 gollere ulaşan Bruno, daha ilk maçtan hat-trick yaptı. Bu sezon da ManU'nun en önemli gol silahı Bruno Fernandes olacak gibi gözüküyor.