Manchester City Blackbürn'ü Carlos Tevez'le Deviriyor

15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19

2009-10 Premier Lig sezonunda Manchester City, Carlos Tevez'in üç gol atarak yıldızlaştığı maçta rakibini 4-1'le devirdi.



Carlos Tevez scored a hat trick in the 2009-10 Premier League season, as Manchester City ran out 4-1 winners over Blackburn. The Argentine scored his 10th goal in his past seven games for Roberto Mancini's side.