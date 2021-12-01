Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 2'si yabancı uyruklu 3 kişi, 895 gram metamfetaminle yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 2'si yabancı uyruklu 3 kişi, 895 gram metamfetaminle yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Ö.A. ile yabancı uyruklu A.B.H. ve N.A.N. isimli şahısları takibe alan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Amirliği ekipleri, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi D-400 yan yolda 3 kişinin içerisinde bulunduğu araba kiralama şirketinden kiralanmış aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik uyuşturucu köpeği Pars'ın da katıldığı aramada araçta ve şahıslar üzerinde 895 gram halk arasında kristal olarak adlandırılan metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğünde haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem yapılan 2'si yabancı 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

(Arif Kaplan/İHA)

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

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