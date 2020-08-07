Manavgat'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetim yapıldı.
07.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:45
Antalya'nın Manavgat ilçesinde İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetim yapıldı.
Kaymakam Mustafa Yiğit, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay İlker Özcan ve İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, perşembe pazarında vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyardı.
Jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerindeki sahil ve plaj işletmelerinde, toplu taşıma araçlarında denetimler gerçekleştirdi.
Kaynak: AA