Maltepe sahil yolunda takla atan aracın sürücüsü kayıplara karıştı: 3 kişi yaralandı
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Maltepe sahil yolunda takla atan aracın sürücüsü kayıplara karıştı: 3 kişi yaralandı

Turgut Özal Bulvarında gece saatlerinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.

Maltepe sahil yolunda takla atan aracın sürücüsü kayıplara karıştı: 3 kişi yaralandı
19.07.2020 04:59 | Son Güncelleme: 19.07.2020 05:18

Turgut Özal Bulvarında gece saatlerinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Park halindeki bir minibüse çarparak durabilen otomobil defalarca takla attı. Otomobilin içerisindeki üç kişi hafif yaralı olarak kurtarılırken sürücü kayıplara karıştı.

Kazanın meydana geldiği bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

Üç kişinin yaralandığı, sürücünün ise kayıplara karıştığı trafik kazası saat 04.00 sıralarında Maltepe ilçesi, İdealtepe Mahallesi sahil yolu Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. İçerisinde sürücüsüyle birlikte dört kişinin bulunduğu otomobil süratle seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı sonra da takla atarak park halindeki minibüse arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine Maltepe itfaiye istasyonuna bağlı ekiplerle birlikte çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla hurdaya dönen otomobilden çıkartılan üç kişiye ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapılırken yaralılar daha sonra Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

İddiaya göre hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kaçtı

Kazanın hemen ardından kısa sürede belirtilen adreste olan polis ekipleri sürücünün kim olduğunu öğrenmek istedi. Hafif yaralı olan kazazedelerden hiç birisi sürücünün kim olduğunu polise söylemezken iddiaya göre alkollü olan sürücü kazadan hemen sonra olay yerini terk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken sahil yolunda Bostancı istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan otomobil ile park halindeyken kazaya dahil olan minibüs çekici yardımıyla kaldırılıp yol temizlendikten sonra trafik tekrar normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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