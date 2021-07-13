Maltepe'de yabancı uyruklu 2 bisiklet hırsızı tutuklandı
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Maltepe'de yabancı uyruklu 2 bisiklet hırsızı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de yabancı uyruklu 2 bisiklet hırsızı tutuklandı Maltepe'de emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 9 ayrı bisiklet hırsızlığı suçundan aranan Türkmenistan uyruklu 2 şahıs yakalanarak ceza evine yollandı.

Maltepe'de yabancı uyruklu 2 bisiklet hırsızı tutuklandı

İSTANBUL - Maltepe'de emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 9 ayrı bisiklet hırsızlığı suçundan aranan Türkmenistan uyruklu 2 şahıs yakalanarak ceza evine yollandı. Öte yandan şahısların yakalandığı yer çevresinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği aramada 3,60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bisiklet hırsızlığı suçu ile ilgili yapılan çalışmalarda Türkmenistan uyruklu A.D. ve G.J. isimli şahısların farklı tarihlerde 9 ayrı bisiklet hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıslar 6 Temmuz tarihinde Maltepe ilçesi Küçükyalı Bağdat Caddesi üzerindeki metruk bir bina içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan polis ekiplerinin şüpheli şahısların yakalandığı yer çevresinde gerçekleştirdiği aramalar sonucunda 3,60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Maltepe'de yabancı uyruklu 2 bisiklet hırsızı tutuklandı
Maltepe'de yabancı uyruklu 2 bisiklet hırsızı tutuklandı
Maltepe'de yabancı uyruklu 2 bisiklet hırsızı tutuklandı
Maltepe'de yabancı uyruklu 2 bisiklet hırsızı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert

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