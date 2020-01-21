Malkara'da güvercin mezatı ilgi görüyor

21.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:42

Malkara ilçesindeki mezatta satışa sunulan güvercinler 20-400 liraya alıcı buluyor.

Malkara Kanatlı Hayvanlar ve Güvercin Sevenler Derneğince gerçekleştirilen mezatta Dönek, Mardin, Sabuni, Posta, Bango, Şebap, Miski, Dönek, Hünkari ve Kelebek cinsi güvercinler satışa sunuluyor.

Tanesi 20-400 liradan satılan güvercinler ilgi görüyor.

Derneğin başkanı Şadan Bilgi, yaptığı açıklamada, mezata Gelibolu, Çanakkale, Keşan, Uzunköprü, Edirne, Tekirdağ, Çerkezköy, Silivri gibi il ve ilçelerden katılanların olduğunu belirterek, "Güvercinlere ilgi her geçen gün artıyor. Bir gecede birçok kuş el değiştiriyor." dedi.

Kaynak: AA