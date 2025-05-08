Mali müşavirler yeşil pasaport alabilir mi? Yeşil pasaport hangi mesleklere verilecek? (SON DAKİKA)

Yeşil pasaport uygulamasına dair yapılan yeni açıklama, özellikle mali müşavirler başta olmak üzere birçok meslek grubunun dikkatini çekti. Sosyal medyada ve haber platformlarında hızla yayılan bu gelişmenin ardından, "Mali müşavirler yeşil pasaport alabilecek mi?", "Hangi meslek grupları yeşil pasaport hakkından yararlanabilecek?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, yeşil pasaport düzenlemesi kimleri kapsıyor, mali müşavirler dahil edildi mi? Hangi meslek gruplarına yeşil pasaport verilecek? İşte gündeme damga vuran açıklamaya dair tüm detaylar…

MALİ MÜŞAVİRLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİR Mİ?

Mevcut yasal düzenlemelere göre, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler yeşil pasaport alma hakkına sahip değildir. Yeşil pasaport (hususi pasaport), genellikle devlet memurları, eski milletvekilleri, bazı akademisyenler ve ihracatçı gibi belirli koşulları taşıyan kişilere verilmektedir.

Mali müşavirler yeşil pasaport alabilir mi

Ancak bu durumun değişmesi için son dönemde dikkat çeken adımlar atıldı. Özellikle, 15 yıl kıdemi olan serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere yeşil pasaport verilmesi yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifleri sunulmuş durumda. Bu teklifler yasalaşırsa, belirli kriterleri karşılayan mali müşavirler de yeşil pasaporttan yararlanabilecek.

YEŞİL PASAPORT HANGİ MESLEKLERE VERİLECEK?

Hususi damgalı pasaport olarak bilinen yeşil pasaport, hâlihazırda belirli kamu görevlilerine ve bazı özel statülere sahip kişilere veriliyor. Bu kişiler arasında:

1., 2. ve 3. derece kadrolarda görev yapan devlet memurları,

Emekli kamu görevlileri,

Eski bakanlar ve milletvekilleri,

Belediye başkanları (görev süresince),

Belirli düzeyde ihracat yapan iş insanları yer alıyor.

Yeşil pasaport hangi mesleklere verilecek

YENİ DÜZENLEME ONAYLANIRSA 880 BİN KİŞİ ETKİLENECEK!

TBMM'ye sunulan ve komisyonda bekleyen son kanun tekliflerinde ise yeşil pasaport kapsamının genişletilmesi hedefleniyor. Bu teklifler yasalaşırsa, aşağıdaki meslek grupları da yeşil pasaport hakkından yararlanabilecek:

15 yıl kıdemi olan serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavirler

TMMOB'ye bağlı 15 yıl kıdemli mühendisler ve mimarlar

Basın kartı sahibi 15 yıl tecrübeli gazeteciler

Köy ve mahalle muhtarları

10 yıldır uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförleri

Sendika yönetim kurulu üyeleri

Üniversitelerde 10 yıl hizmet vermiş öğretim üyeleri

Emekli belediye başkanları

Çarşı ve mahalle bekçileri

Özel sektörde uzun yıllar çalışan doktorlar ve sanatçılar

Gaziler ve yüzde 40 üzeri engelli kamu personeli

Uzmanların değerlendirmesine göre, TBMM'den geçmesi beklenen bu tekliflerin yasalaşması halinde yaklaşık 880 bin kişi daha yeşil pasaport alma hakkı elde edecek. Bu sayı, eş ve çocukların da dahil edilmesiyle daha da artabilir.

Ancak İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları, Avrupa ülkelerinin bu genişleme nedeniyle yeşil pasaporta da vize uygulaması getirebileceği endişesiyle taleplere temkinli yaklaşıyor.