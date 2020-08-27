Mali'de alıkonulan devrik Devlet Başkanı Keita serbest bırakıldı
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Mali'de alıkonulan devrik Devlet Başkanı Keita serbest bırakıldı

Mali'de geçtiğimiz 18 Ağustos'ta yapılan darbeden beri askerler tarafından alıkonulan Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita serbest bırakıldı.

Mali'de alıkonulan devrik Devlet Başkanı Keita serbest bırakıldı
27.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:48

Mali'de geçtiğimiz 18 Ağustos'ta yapılan darbeden beri askerler tarafından alıkonulan Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita serbest bırakıldı.

Batı Afrika ülkesi Mali'de 18 Ağustos'ta başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonunda silah sesleri duyulmuş, daha sonra ülkenin Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita askerler tarafından alıkonulmuştu. Kati garnizonuna götürülen Keita, devlet televizyonundan kısa bir konuşma yaparak istifasını açıklamıştı. O günden bu yana alıkonulan devrik Devlet Başkanı Keita bugün serbest bırakıldı. Askeri cunta tarafından yapılan açıklamada devrik lider Keita'nın serbest bırakıldığı duyurularak, "Bu sabah serbest bırakıldı ve evine döndü" ifadelerine yer verildi.

Geçiş hükümeti konusunda hala uzlaşı sağlanamadı

Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbe sonrası 22 Ağustos'ta Mali'ye bir heyet göndermişti. Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) ile ECOWAS heyeti arasında 3 gün süren görüşmeler 24 Ağustos'ta sona ermişti. CNSP Sözcüsü yaptığı açıklamada, ECOWAS heyeti ile CNSP arasında geçiş hükümeti konusunda uzlaşma sağlanamadığını aktarmıştı. ECOWAS diplomatları ise yaptıkları açıklamada, görüşmelerde devrik lider Keita'yı iktidara getirmek yerine Mali'yi kimin ve ne kadar süre yöneteceğine odaklandıklarını ifade etmişti.

Albay Ismael Wague, heyetin bu hafta Mali'de yapılacak zirve öncesinde bölge devlet başkanlarına rapor vereceğini dile getirirken, geçici yönetimle ilgili nihai kararın yerel olarak verileceğini vurguladı. ECOWAS heyetine liderlik eden eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan ise yaptığı açıklamada, Keita'ya erişim talep ettiklerini ve kendilerine erişim verildiğini duyurarak, "Başkan Keita bize istifa ettiğini ve buna zorlanmadığını söyledi. Siyasete dönmek istemediğini ve ülkenin sivil yönetime hızlıca dönmesini istediğini aktardı" ifadelerini kullanmıştı.

ECOWAS'ın dün zirveyi video konferans yöntemiyle zirve düzenlemesi, zirvenin yarın yapılacağı bildirildi. - BAMAKO

Kaynak: İHA

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