Mali 8 milyon doz aşı alacak
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Mali 8 milyon doz aşı alacak

22.01.2021 02:19 | Son Güncelleme: 22.01.2021 02:22
Mali 8 milyon doz aşı alacak

Mali'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 8,4 milyon doz aşı alacağı bildirildi.

Mali'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 8,4 milyon doz aşı alacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede salgının seyrine ilişkin Bakanlar Kurulunun bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Dünya Bankası ve Aşı ve Bağışıklık Küresel İttifakı'nın finansmanıyla 8,4 milyon doz aşı alınacağı kaydedildi.

Aşıların mart sonunda ülkeye gelmesi ve aşılama kampanyasının da nisanda başlaması planlanıyor.

Mali'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 19 Aralık'ta olağanüstü hal ilan edilerek eğitime ara verilmişti.

Eğitim Bakanlığı, okulların 25 Ocak'ta açılacağını duyurmuştu.

Nüfusu 19 milyon olan Mali'de, salgının başından bu yana 7 bin 897 kişi virüse yakalandı, bunlardan 5 bin 658'i iyileşti. Kovid-19 nedeniyle 318 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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