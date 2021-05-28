Malezya Başbakanı Muhyiddin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Myanmar ve Filistin'i konuştu
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Malezya Başbakanı Muhyiddin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Myanmar ve Filistin'i konuştu

Malezya Başbakanı Muhyiddin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Myanmar ve Filistin'i konuştu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan çatışmalar ve Filistin'de İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını konuştu.

KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan çatışmalar ve Filistin'de İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını konuştu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Muhyiddin'in dün Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede her iki lider, şimdiye kadar olumlu bir gelişmenin kat edilemediği Myanmar'daki güvenlik durumuna ilişkin üzüntü ve endişelerini ifade etmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Görüşmede Muhyiddin'in 24 Nisan'da Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Myanmar için düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) görüşmesine atıf yaparak bu toplantıda alınan kararlar ışığında ASEAN'ın Myanmar'daki krizin çözümüne katkı sağlayabileceğini belirttiği kaydedildi.

Muhyiddin'in Guterres'e, ASEAN görüşmesinde karar alındığı üzere Myanmar için en kısa zamanda özel temsilci atanacağını ilettiği de açıklamada ifade edildi.

Filistin'e dair ise Muhyiddin ve Guterres'in, Filistin'deki insani dramın bir an önce son bulması konusunda fikir birliğinde olduğu ve İsrail ordusunun Filistinli sivillere yönelik saldırılarını kınadığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Başbakan Muhyiddin, Filistin'de İsrail işgalinin bir an önce sonlanması ve sınırları 1967 öncesine dayanan, başkentinin Kudüs olduğu bağımsız Filistin devletinin kurulması konusunda Malezya'nın duruşunun değişmeyeceğini görüşmede vurgulamıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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