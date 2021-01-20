Malazgirt'te karla mücadele çalışması
Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında belediye ekipler, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.
Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında belediye ekipler, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Cengiz Altın'ın talimatlarıyla geceli gündüzlü çalışma yürüten ekipler, cadde ve sokakları kardan temizledi.
Gece saatlerinde karla mücadele ekibini ziyaret eden Altın, ilgililerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Ekip sorumlusu Cüneyt Kardan, soğuk havaya rağmen sabahın ilk ışıklarına kadar karla mücadele çalışmasıyürüteceklerini söyledi.
İlçede kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiğini belirten Kardan, "Şehir merkezindeki ana arterleri açtıktan sonra mahallelerde ev önlerini açmaktayız. Topladığımız karları da şehir merkezine 3 kilometre uzaktaki bölgelere dökmekteyiz."diye konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin