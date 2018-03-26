Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 12,50 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 12,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|12,50
|12,50
|Şekerpare kayısı (4 nolu)
|Kg
|14,50
|14,50
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|9,53
|9,53
|Kuru kayısı
|Kg
|7,00
|13,00
|Jumbo kayısı
|kg
|20,00
|21,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|18,00
|18,00