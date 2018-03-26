Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 12,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 12,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg12,5012,50
Şekerpare kayısı (4 nolu) Kg 14,50 14,50
Kesilmiş kuru kayısı Kg 9,53 9,53
Kuru kayısı Kg 7,0013,00
Jumbo kayısı kg20,0021,00
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 18,0018,00

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