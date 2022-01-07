Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|40,00
|40,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|24,00
|28,80
|Yemlik buğday
|Kg
|3,83
|3,83
|Sanayi tipi elma
|Kg
|1,80
|1,80
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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