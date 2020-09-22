Malatya'da "torbacı" operasyonu: 3 gözaltı
Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
22.09.2020 17:21 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:24
Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 1293 uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik