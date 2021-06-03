Malatya'da tamamlanan deprem konutları vatandaşların yüzünü güldürdü
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Malatya'da tamamlanan deprem konutları vatandaşların yüzünü güldürdü

Malatya'da tamamlanan deprem konutları vatandaşların yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında bahsettiği deprem bölgelerindeki konutların yapımında önemli bir aşama geride bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında bahsettiği deprem bölgelerindeki konutların yapımında önemli bir aşama geride bırakıldı. Depremde evleri zarar gören vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için Malatya'da yapılan deprem konutlarının bir kısmının inşası sürerken, inşaatları biten deprem konutlarına yerleşen vatandaşlar ise yeni yuvalarının keyfini çıkarıyor.

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya'da binlerce ev hasar görmüştü. Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla bir an önce deprem konutlarının inşa edilmesi için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) girişimlere başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında bahsettiği deprem bölgelerindeki konutların yapımında önemli bir aşama geride bırakıldı. Bu kapsamda Malatya'da geride kalan 16 ayda TOKİ tarafından inşa edilen konutların bir kısmı tamamlanarak depremzede vatandaşlara teslim edildi. Vatandaşlar da kendileri için yapılan yeni ve modern konutlarda yaşamaya başladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de ilçede yürütülen deprem konutları çalışmaları hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde inşaatları biten deprem konutlarında vatandaşların yaşamaya başlayacaklarını belirten Güder, "Rabbim bir daha bizleri musibetlerle imtihan etmesin. 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Malatya'da da 4 ilçemiz bu depremden ciddi oranda etkilenmişti. Ciddi oranda etkilenen ilçelerimizden biri de Battalgazi ilçemizdi. Yaklaşık 2 bin 600 civarında ağır hasarlı konutumuz vardı. Diğer hasarlı konutları da dahil ettiğimizde 10 bin civarında sıkıntılı konutumuz vardı. Depremin ilk anından itibaren gerek yerel yönetimler gerek hükümetimiz alınması gereken tedbirleri aldılar. O gece hemen tüm vatandaşlarımızı korkusuz alanlara taşıma noktasında ivedilik gösterildi. O günden itibaren vatandaşımızın yanındayız, dertleriyle dertleşiyoruz. Onların sıkıntılarını, kendi sıkıntımız olarak görüp çalışmalarımıza başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatyamızı ziyaret etmesiyle deprem konutlarının yerlerinin tespitinin yapılıp, deprem konutlarının inşasına başlanılması talimatını verdiler. O süreçten sonra çalışmalarımız başlamış oldu. Battalgazi olarak özellikle merkezde 2 tane yer belirlemiş olduk. Bir tanesi Gelincik tepesi, 22 Haziran 2020'de bu konutların ihaleleri yapılmış oldu. Tabi alt yapının inşaat açısından uygun hale getirilmesi gerekiyordu. Kayaç bölgesi olması açısından önemli çalışmalar yapıldı. Çalışmaların neticesinde geldiğimiz noktada 678 konutumuz 1. Etap, 297 konutumuz 3. etapta bu ay içerisinde hazır hale getirildi. İnşallah önümüzdeki günlerde buraların kuraları çekilmiş olacak. Er konut dediğimiz bölgede 553 konut, eski Malatya'da da 472 tane konutumuzda önümüzdeki aylar içerisinde TOKİ başkanımızla önümüzdeki hafta yapacağımız görüşmeler sonrası en geç 2 ay içerisinde kuraları çekilip vatandaşlarımızın istifadesine sunulmuş olacak. Amacımız, kısa sürede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak" dedi.

"Rabbim devletimizden razı olsun"

Kale ilçesinde yaşayan Sebahattin Orman isimli vatandaş da ilçeye yapılan deprem konutlarının ihtiyaçları karşılar durumda olduğunu belirterek, "Rabbim devletimizden razı olsun. Deprem sonrası insanların hali belliydi. Şuan da kimsenin hayalini kuramadığı yerlerde yaşıyorlar. O yüzden insanlar tabi ki de mutlu. Konutları beğeniyoruz, her haliyle insanların ihtiyaçlarını karşılar durumda" ifadelerini kullandı.

"Her şey dört dörtlük"

Kale ilçesinde bulunan deprem konutlarında yaşayan Eysa Temur, yeni evini beğendiğini belirterek, "Ev güzel, beğendim. Her şey dört dörtlük. Kapısı, penceresi, parkeleri, her şey çok güzel" ifadelerini kullandı.

"Umduğumuzdan daha güzel bulduk"

Kale ilçesinde bulunan deprem konutlarında yaşayan Resul Ertuğrul ise yeni evini umduğundan daha güzel bulduğunu belirterek, "Depremden sonra buraya taşınmıştık. Evimiz ağır hasar gördü. Yaklaşık 3-4 ay bekledik ve ardından buraya geldik. Yeni evimiz çok şükür iyi. Umduğumuzdan daha güzel bulduk. Her yönüyle güzel, köy hayatıyla apartman hayatı çok farklı. Hiçbir eksik bir şey yok" dedi. - MALATYA

Malatya'da tamamlanan deprem konutları vatandaşların yüzünü güldürdü
Malatya'da tamamlanan deprem konutları vatandaşların yüzünü güldürdü
Malatya'da tamamlanan deprem konutları vatandaşların yüzünü güldürdü
Malatya'da tamamlanan deprem konutları vatandaşların yüzünü güldürdü
Malatya'da tamamlanan deprem konutları vatandaşların yüzünü güldürdü
Malatya'da tamamlanan deprem konutları vatandaşların yüzünü güldürdü
Malatya'da tamamlanan deprem konutları vatandaşların yüzünü güldürdü
Malatya'da tamamlanan deprem konutları vatandaşların yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da tamamlanan deprem konutları vatandaşların yüzünü güldürdü - Haberler
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