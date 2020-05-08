Malatya'da, sağlıkçılardan kan bağışı

Malatya'da, sağlıkçılardan kan bağışıTürk Kızılay'ı Yeşilyurt Şubesi, Hayat Vakfı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Malatya Şubesi üyeleri kan bağışında bulundu.

Malatya'da, sağlıkçılardan kan bağışı

Türk Kızılay'ı Yeşilyurt Şubesi, Hayat Vakfı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Malatya Şubesi üyeleri kan bağışında bulundu.

Dünyayı etkisi altında alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun şekilde görev yapan sağlık çalışanları kan bağışı için bir araya geldi. Düzenlenen organizasyonla sağlıkçılar kan ihtiyacının karşılanması için kan bağışında bulundu. Sağlıkçılara, hem yoğun çalışması, hem de duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür edildi. Türk Kızılayı Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, pandemi dolayısıyla kan bağışının ciddi anlamda azaldığını söyledi. Hayat sağlık ve Sosyal hizmetler vakfı Malatya Şube Başkanı Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan, bu kampanyaya Kızılay Yeşilyurt Şubesi ile beraber destek vermek istediklerini dile getirdi. Sağlık çalışanları ise zor süreçlerde kana ulaşma sıkıntısı çeken insanlara bir nebze de olsa şifa olması temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA