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Malatya'da eskrim heyecanı

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Malatya'da eskrim heyecanı

Malatya'da 16 ilden 222 sporcunun katılımıyla 2 gün sürecek eskrim açık turnuvası başladı.

ADIYAMAN (İHA) - Malatya'da 16 ilden 222 sporcunun katılımıyla 2 gün sürecek eskrim açık turnuvası başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan U-10,U-12 ve U-14 kılıç açık turnuvası, Adıyaman, Ankara, Bartın, Batman, Bolu, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Sivas ve Van olmak üzere Türkiye'nin 16 ilinden toplam 222 sporcunun katılımıyla Malatya'da başladı. Yeşilyurt ilçesinde bulunan Merkez Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvada; U-10 kategorisinde 31 erkek - 12 kız, U-12 kategorisinde 39 erkek- 38 kız ve U-14 kategorisinde 53 erkek- 49 kız mücadele edecek. Turnuva 26 Eylül tarihinde sona erecek.

Eskrim Malatya il temsilcisi Gökhan İleri, "Malatya'mızda ilk defa eskrim açık turnuvasını düzenliyoruz. Şuan bir sıkıntı yok. Rabbimin izniyle, yüzümüzün akıyla başaracağız ve Türkiye Şampiyonası'nın ilimizde yapılmasını isteyeceğiz. Şuan 16 ilden 222 sporcu geldi. Veliler ile birlikte 300 vatandaş şehrimizde misafir ediyoruz. Bizde turnuvaya 17 sporcu ile katılıyoruz. U-10, U-12, U-14 kategorilerinde yarışmalar var. Rabbimin izniyle Malatya ekibi olarak derece elde edeceğiz. Yarışma 2 sürecek ve yarın sona erecek" dedi. - MALATYA

Malatya'da eskrim heyecanı

Malatya'da eskrim heyecanı

Malatya'da eskrim heyecanı

Malatya'da eskrim heyecanı

Malatya'da eskrim heyecanı

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Haber: Malatya'da eskrim heyecanı - Haberler Spor
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