Malatya'da Asayiş

Malatya'da son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 71 kilo 416 gram kubar esrar ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzenin sağlanması ve suç ve suçlularla mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 11 Ağustos ve 12 Eylül tarihleri arasında uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 71 kilo 416 gram kubar esrar, 123 gram toz esrar, 269 gram metamfetamin, 238 uyuşturucu ecstacy hap, 3 kök kenevir bitkisi, 599 uyuşturucu içerikli hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 47 kişiden 9'u sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Kaçakçılık ve Mali Suçlara yönelik yapılan çalışmalarda ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu suçundan 1 şüpheli yakalandı, şahıstan 1 Arapça yazılı kitap ele geçirildi.



Göçmen Kaçakçılığı suçundan 44'ü yabancı uyruklu 2'si Türk vatandaşı olmak üzere 46 şahıs hakkında işlem yapıldı, yabancı uyruklu şahıslar gerekli işlemleri için Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 2'si Türk vatandaşı olan diğer şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.



Resmi belgede sahtecilik suçundan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı, adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli serbest bırakıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ile Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan şok uygulamalarında ise 34 bin 9 şahsa GBT yapıldı. Aranan 158 şahıs yakalandı, 32 tabanca, 19 tüfek, 173 mermi, 50 adet kartuş, 12 kuru sıkı tabanca, 125,48 gram esrar maddesi, 443 uyuşturucu hap ve 41 kesici alet ele geçirildi. 7 bin 744 araç sorgulandı, 147 araç ve 149 sürücüye işlem yapıldı. 59 bin 898 lira idari para cezası uygulandı.



Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan uygulamalarda da 41 bin 222 araç sürücüsü kontrol edildi. 15 bin 44 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı 3 milyon 237 bin 360 lira cezai işlem uygulandı. 37 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu, 178 araç ise trafikten men edildi. 6 araç da abartı egzoz nedeniyle trafikten men edildi. 20 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 23 araç sürücüsüne de cam filmi kullanmaktan cezai işlem uygulandı.