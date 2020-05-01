Malatya'da, 2 mezrada karantina sona erdi

MALATYA'nın Pütürge ilçesine bağlı Poskıran Mahallesi'nin Hacı Zerey mezrası ile Pazarcık Mahallesi Gürsülan mezrasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

MALATYA'nın Pütürge ilçesine bağlı Poskıran Mahallesi'nin Hacı Zerey mezrası ile Pazarcık Mahallesi Gürsülan mezrasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Pütürge'ye bağlı Poskıran Mahallesi'nin Hacı Zerey mezrası ve Pazarcık Mahallesi'nin Gürsülan mezrası, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 17 Nisan günü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu 2 mezrada karantina, bugün sona erdi.

Malatya Valiliği'nce açıklama yapılarak, gözlem süresi sonunda mahallede gerçekleştirilen sağlık taramasında şüpheli vakaya rastlanılmadığı ve 1 Mayıs itibarıyla karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verildiği duyuruldu.

Öte yandan kentte hala 2 mahallede karantina uygulaması devam ediyor.

Kaynak: DHA