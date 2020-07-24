Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı MALATYA'nın Hekimhan ilçesindeki bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

MALATYA'nın Hekimhan ilçesindeki bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamayla, koronavirüs salgını nedeniyle Hekimhan ilçesinin Dumlu Mahallesi'nin karantinaya alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Hekimhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Hekimhan ilçesi Dumlu Mahallesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 14 gün süre ile karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA