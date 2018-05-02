Makyajsız Yakalanan Demet Akalın, Yüzünü Poşetle Kapattı
Basın mensuplarına makyajsız yakalanan Demet Akalın, elindeki poşetle yüzünü kapattı.
Son dönemlerde kızı Hira'ya sosyal medya hesabı açtığı haberleriyle gündeme gelen Demet Akalın, makyajsız yakalanınca yüzünü poşetle sakladı.
Basın mensuplarını karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşayan Demet Akalın, makyajsız olduğunu belirterek görüntü vermek istemedi. Uyarıları dikkate alınmayan ünlü şarkıcı, çare olarak elindeki poşetle yüzünü kapattı.
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