HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Makine sektörü Avrupa pazarının açılışına şartlandı

Makine sektörü Avrupa pazarının açılışına şartlandı
07.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:00

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "İtalya, İspanya ve Fransa gibi AB'nin önemli üreticileri, bu salgından oldukça yara almış olarak çıkacak.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "İtalya, İspanya ve Fransa gibi AB'nin önemli üreticileri, bu salgından oldukça yara almış olarak çıkacak. Biz diğer rakiplerimizle yarışta öne geçmek için bilhassa bu ülke pazarlarını nakış gibi işlemeliyiz. Avrupa pazarının lokomotifi Almanya ile endüstriyel iş birliklerimizi daha da güçlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Karavelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk makine sektörünün ihracatının yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10'un üzerinde azaldığını, 5,3 milyar dolarda kaldığını bildirdi.

Nisandaki ihracatın önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38 düşerek 957 milyon dolara gerilediğini aktaran Karavelioğlu, makine sektöründe en büyük kayıpların ana pazarlarda yaşandığını kaydetti.

Karavelioğlu, "Nisan ayındaki ihracat kaybı en fazla makine ihraç edilen 5 büyük pazarda yüzde 52,5 ortalamasında gerçekleşti. Bu ülkelerden en az düşüş yüzde 43 ile Almanya'da yaşanırken, Fransa'ya makine ihracatındaki düşüş nisan ayında yüzde 71'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

"Hastalığın merkezi batıya doğru kaydıkça kayıplarımız yükseldi"

MAİB'in Makine Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Makine Sektör Meclisi iş birliğiyle yaptığı ankete göre, makine ihracatçısı firmaların salgın nedeniyle ciddi iş kaybına uğradığını aktaran Karavelioğlu, her 10 imalatçıdan 5'inin mart ve nisan aylarında dış sipariş alamadığını kaydetti.

Karavelioğlu, "Her 10 firmadan 9'u elinde gelecek 3 aydan sonrası için iş olmadığını söylüyor. Kamu ve altyapı hizmetlerinin aksaksız sürebilmesi için açık kalması gereken makine sektörü, yüksek maliyetlere katlanarak verimsiz çalışmaya devam edecek. İyi başladığımız bir yılda frene basmak zorunda kaldık ama doğru hamlelerle yeniden hız kazanabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Sektörün geçen yıl ulaştığı cironun yüzde 59'unun ihracattan geldiğini ancak nisan ayında bu gelirin yarısını kaybettiklerini bildiren Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Yıla iyi başlamamıza rağmen Uzak Doğu'dan gelen ara mal stoklarımız tükendikçe sorunlarımız arttı. Hastalığın merkezi batıya doğru kaydıkça pazar kayıplarımız da yükseldi. Geçtiğimiz yıl nisan ayında Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa'ya 564 milyon dolar değerinde makine göndermiştik. Bu yıl aynı ülkelere nisan ayı ihracatımız 283 milyon dolara kadar geriledi."

"Tam da korunacak zaman ve haldeyiz"

Kutlu Karavelioğlu, ilk 4 ayda yaşanan yüzde 10'un üzerinde düşüşün mayıs sonunda yüzde 15'i aşabileceğini belirterek, küresel ekonomik krize en sıkıntılı yakalanan sektörün makine sanayisi olduğunu savundu.

Makine imalatçılarının dünyanın her yerinde baskı altında olduğunu aktaran Karavelioğlu, makine şirketlerinin toplam cirolarının yüzde 5'ine dahi varmayan yedek parça ve bakım-onarım hizmetleriyle ayakta kalamayacağını kaydetti.

Karavelioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Rekabetin çok çetinleşeceği tabiidir. Yerli imalatçıları ithalattan korumak üzere gümrük duvarları yükseliyor. Yaklaşık 400 firmayla yaptığımız anket nisan ayında normal üretimi süren fabrikaların oranının sadece yüzde 21 olduğunu gösteriyor. Makine imalatçısı her 10 firmadan 4'ü nisan ayında yurt içinden hiç sipariş alamadığını, 5'i ise yurt dışından hiç sipariş alamadığını söylüyor. Her 10 firmadan 9'u elindeki işleri 1 ila 3 ay içinde tamamlayacağını belirtiyor, sonrası için işleri yok. İyi başladığımız bir yılda frene basmak zorunda kaldık ama doğru hamlelerle yeniden hız kazanabiliriz. Gerekli olan, Türkiye'de kamu strateji dokümanlarının merkezine makinenin konulduğunu ve yeniden sanayileşmede temel rolün makine sektörüne verildiğini akılda tutmaktır. Buna rağmen desteklerin sektörlere göre değil, firmaların ihtiyaçlarına göre dağıtılmasının daha efektif ve adilane olacağına inanıyoruz."

"AB ülkeleri için özel kampanyalar hayata geçireceğiz"

MAİB Başkanı Karavelioğlu, Almanya, Çin, ABD, Japonya ve Güney Kore gibi güçlü ekonomilerin 2030 stratejilerinin merkezinde makinenin yer aldığını, buna karşın bu ülkelerin eylem planlarını eksiksiz olarak uygulamaya devam ettiklerini aktardı.

Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Makine imalatının küresel liderleri, salgın sonrası yeniden üretime başlamak konusunda sabırsızlanıyorlar. Özellikle Çin ve Almanya, yeni küresel pozisyonlanmalarda erken rol alarak egemenlik kapmak istiyorlar. İtalya, İspanya ve Fransa gibi AB'nin önemli üreticileri, bu salgından oldukça yara almış olarak çıkacak. Biz diğer rakiplerimizle yarışta öne geçmek için bilhassa bu ülke pazarlarını nakış gibi işlemeliyiz. Avrupa pazarının lokomotifi Almanya ile endüstriyel iş birliklerimizi daha da güçlendirmeliyiz. 'Türkiye'nin Makinecileri' markasıyla biz bu süreçte Almanya başta olmak üzere tüm AB ülkeleri için özel kampanyalar hayata geçireceğiz."

"Personelimizi ne pahasına olursa olsun korumaya çalışıyoruz"

Kutlu Karavelioğlu, dünya ekonomisinin durduğu ve Türkiye'deki makine imalatçılarının üretimlerini kıstıkları bu dönemde, mart ayı verilerine göre ithalatın yüzde 14 artmasının ise şaşırtıcı bir veri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Makine ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 85'ten yüzde 73'e kadar gerilemiş. Oysa geçen yıl makine dış ticaret açığını 5 milyar dolara kadar indirmiştik. Şu an firmalarımız yüksek maliyetlerle ve verimsiz bir çalışmayla ayakta kalmaya çalışıyor. Personelimizi ne pahasına olursa olsun korumaya çalışıyoruz. Çünkü yetişmeleri 10 yılı aşan Ar-Ge ve tasarımcılarımız başta olmak üzere hepsi işlerinde uzmanlar."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı Ekonomi
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Ekonomi
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı Ekonomi
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Altının gram fiyatı 393,6 lirayla tarihi rekorunu tazeledi Ekonomi
Altının gram fiyatı 393,6 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak Ekonomi
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere...
'Askıda Fatura' uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yükselişini sürdüren dolar 7,17'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 7,17'den işlem görüyor
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin İnan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Bülent Ersoy Türkan Şoray Demet Akalın
Spor Ali Koç Bülent Uygun Lionel Messi Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Haziran Ramazan Antalya
Şu an buradasınız: Makine sektörü Avrupa pazarının açılışına şartlandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 12:48:09. #1.15#
title