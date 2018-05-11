Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov Sivas'ta
Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın'a ziyarette bulundu.
Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın'a ziyarette bulundu.
Ivanov, Sivas'taki temasları kapsamında Vali Gül'ü makamında ziyaret etti.
Valilik girişinde Gül ve valilik personeli tarafından karşılanan Ivanov, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Gül ile bir süre sohbet eden Ivanov, Sivas temaslarını değerlendirdi.
Ivanov, daha sonra Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretlerin ardından Ivanov, Gül, Aydın ve beraberindeki heyet, kent meydanındaki tarihi eserlerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sivas'taki temaslarını tamamlayan Ivanov, havayoluyla İstanbul'a hareket etti.