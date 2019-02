Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov: "Osmanlı İmparatorluğu'nda hoşgörülük yüce bir seviyededir"

İSTANBUL - Karadeniz Vakfı'nın düzenlemiş olduğu "Avrupa'nın Bermuda Üçgeni, Balkanlar'da Değişen Dengeler ve Türkiye" adlı konferansa Makedonya Cumhurbaşkanı Corge İvanov konuşmacı olarak katıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun hoşgörüsünün Makedonya'yı etkilediğini belirten İvanov, "Osmanlı İmparatorluğu kendi yönetimi içinde farklı dinleri ve dilleri barış içinde tutmayı başardı. Osmanlı İmparatorluğu'nda hoşgörülük yüce bir seviyededir. Bu miras Makedonya'yı Makedonya yapmıştır" dedi.

Karadeniz Vakfı'nın düzenlemiş olduğu "Avrupa'nın Bermuda Üçgeni, Balkanlar'da Değişen Dengeler ve Türkiye" adlı konferansa Makedonya Cumhurbaşkanı Corge İvanov konuşmacı olarak katıldı. Cumhurbaşkanı İvanov'a eşi Maja Ivanova eşlik etti. Cumhurbaşkanı İvanov konferansta Osmanlı İmparatorluğu'nun hoşgörü seviyesinden ve Türk halkının Suriyeli sığınmacılara göstermiş olduğu insaniyetten bahsederken, Türkiye'nin Makedonya gibi Avrupa Birliği'ne alınmamasından da şikayetçi oldu. İvanov, Ortadoğu'daki savaşların da en büyük sebebinin sınırlar olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı İvanov Avrupa'daki sorunların sebebinin dünyaya yaptıklarının bedeli olduğunu belirterek; "Şu an Avrupa'nın dünyaya yaptığını dünya şimdi Avrupa'ya yapıyor. Sizin tabirinizle keser döner sap döner" dedi. Öte yandan kendisine yöneltilen "Türkiye'ye neden yakınsınız" sorusuna da "Herkes neden Makedonya Cumhurbaşkanı olarak Türkiye ile yakın ve saygı çerçevesinde duruluyor diye soruyorlar. Biz Makedonlar yüz yıl önce Türkiye'ye önemli yatırımlar yaptık. Yüz yıl önce Türkiye'ye Mustafa Kemal Atatürk'ü gönderdik" dedi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun hoş hoşgörülü olmanın ötesinde olduğunu belirten Makedonya Cumhurbaşkanı Corge İvanov, "Ortadoğu'daki savaşların sebebi doğal sınırları değil kendi istedikleri sınırları kabul etmeleridir. Osmanlı İmparatorluğu kendi yönetimi içinde farklı dinleri ve dilleri barış içinde tutmayı başardı. Osmanlı İmparatorluğu'nda hoşgörülük yüce bir seviyededir. Bu miras Makedonya'yı Makedonya yapmıştır. Bugün Hristiyanlar ve Müslümanlar bir arada yaşar" dedi.

Türkiye'nin yıllardır Avrupa Birliği'ne alınmamasını dile getiren ve Makedonya ile Türkiye'nin yakınlığından bahseden Cumhurbaşkanı İvanov, "Türkiye Cumhuriyeti'ni yıllardır Avrupa Birliği engellenmektedir. Türkiye bu süreçte yer almak istedi ama birileri engelliyor. Komşumuz Türkiye ve biz Makedonya beklemekten yorulduk. Türk halkı insanlığını 4 milyon Suriyeliyi almakla göstermiştir. Her zaman sığınmacılara kapılarını açmıştır. Avrupa 1 milyon göçmen aldığında "İslamofobi" başlamıştır. Türkiye kendi savaşlarının değil başkalarının savaşlarının sonucuyla uğraşmıştır. Ancak şu an Avrupa'nın dünyaya yaptığını dünya şimdi Avrupa'ya yapıyor. Sizin tabirinizle keser döner sap döner. Herkes neden Makedonya Cumhurbaşkanı olarak Türkiye ile yakın ve saygı çerçevesinde duruluyor diye soruyorlar. Biz Makedonlar yüz yıl önce Türkiye'ye önemli yatırımlar yaptık. Yüz yıl önce Türkiye'ye Mustafa Kemal Atatürk'ü gönderdik" dedi.

Konferansın ardından Karadeniz Vakfı Başkanı Yusuf Cevahir ile Makedonya Cumhurbaşkanı Corge İvanov hediyeleşti ve ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: İHA