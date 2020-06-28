Makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu
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Makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay çeşitli açılış ve ziyaret programları için gittiği Yozgat'ta hemşehrilerinin sürpriziyle karşılaştı.

28.06.2020 10:08 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:13

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay çeşitli açılış ve ziyaret programları için gittiği Yozgat'ta hemşehrilerinin sürpriziyle karşılaştı. Oktay, kendisini yol kenarında bekleyen klasik otomobil meraklısı bir vatandaşın ısrarlarını kırmayarak bir süreliğine klasik otomobil kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde katıldığı 9 tesisin açılış ve temel atma töreninin ardından kent merkezine dönüşünde yol üzerinde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Bir vatandaşın 1969 model klasik otomobilini kullanması yönündeki ısrarlı teklifini geri çevirmeyen Oktay, şoför koltuğuna oturduğu aracı şehir merkezine kadar kullandı. Yozgat ziyareti sırasında heyette bulunan Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da yolcu koltuğunda kendisine eşlik etti. Yol boyunca kendisini bekleyen Yozgatlı hemşehrileriyle sık sık selamlaşan Oktay, zaman zaman Taner Yıldız'la sohbet ederek anılarını anlattı.

Oktay seyahati sırasında araçta bulunan Taner Yıldız'a Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya'nın seslendirdiği "Yozgat Sürmelisi" parçasını dinletti.

Oktay, yoğun programı sırasında yapılan sürprizle gerçekleştirdiği sürüşün ardından araç sahibiyle sohbet etti ve duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oktay ayrıca, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

(Muhammet Mücahit Dereli - Mehmet Kalay/İHA)

Makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu

Kaynak: İHA

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