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Mahmut Tekdemir oyuna devam edemedi

Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmut Tekdemir, Galatasaray karşılaşmasının 60. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Gulbrandsen'e bıraktı.

22.11.2019 22:33 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:40
Mahmut Tekdemir oyuna devam edemedi

Medipol Başakşehirli futbolcu , karşılaşmasının 60. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Gulbrandsen'e bıraktı.


Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, deplasmanda Galatasaray 'nda turuncu-lacivertlilerde bir de sakatlık şoku yaşandı. Tecrübeli futbolcu Mahmut Tekdemir, girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak yerde kaldı. Bir süre tedavisi saha içinde devam eden Mahmut, oyuna devam edemedi ve sedyeyle soyunma odasına götürüldü.


Mahmut Tekdemir'in yerine 60. dakikada oyuna Gulbrandsen dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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