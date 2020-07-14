Mahmut Nedim Akülke: "Şehitler Köprüsü'nden başlayan Niğde'ye gideceğiz" - Mahmut Nedim Akülke: "Şehitler Köprüsü'nden başlayan Niğde'ye gideceğiz" Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke: "Afyonkarahisar'da 186 ülke bizi izleyecek" Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü sebebiyle...

- Mahmut Nedim Akülke: "Şehitler Köprüsü'nden başlayan Niğde'ye gideceğiz"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke:

"Afyonkarahisar'da 186 ülke bizi izleyecek"

İSTANBUL - Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayıp 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in kabristanında sonlanacak bir motosiklet turu yapacaklarını açıkladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü kapsamında kendilerinin önemli bir organizasyona imza atacaklarını söyleyen Akülke, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden motosiklerlerimizle hareket ederek önce Sakarya'da bulunan 15 Temmuz Şehitliği'ne, ardından Ankara Gölbaşı Özel Hareket Dairesi'ne ziyaretlerde bulunacağız. Ankara'da saygı duruşunda bulunup ardından şehidimiz Ömer Halisdemir'in Niğde Bor'da bulunan kabristanına giderek organizasyonumuzu noktalayacağız" dedi.

"Bugünün anlamını herkese göstereceğiz"

Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak 15 Temmuz'u anacaklarını söyleyen Akülke, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatıyla 15 Temmuz'u anmak için organizasyon gerçekleştiriyoruz. Yarın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 15 motosikletle başlayacak organizasyonumuz. Buradan Sakarya'ya geçerek 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret edip ardından Ankara'ya geçeceğiz. Özel Harekat Komutanlığı'ndan şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunacağız. Son olarak da Niğde'nin Bor İlçesi'nde şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edeceğiz. Tabii bu organizasyon 15 motosikletle kalmayacak. 15 Temmuz 15 motosiklet sloganıyla milli sürüşü gerçekleştireceğiz. Sakarya'da Milli Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu ve şampiyonumuz Toprak Razgatlıoğlu bizi yüzlerce motosikletliyle karşılayacak. Ankara'da çevre illerden gelen motosikletçiler bizlere katılacak ve son olarak da Niğde'de diğer şehirlerden gelen motosikletliler bizlerle birlikte olacak. Umuyorum bugünün anlamını bir olarak herkese göstereceğiz. Bugün aslında bizler için çok önemli bir gün. Milli ruhun şahlanışı, birlik ve beraberliğin en anlamlı günlerinden birisi. Ülke olarak büyük bir bedel ödedik. Hainlere karşı can siperane mücadele oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ilk giden kişiler motosikletliler oldu ve bazı arkadaşlarımız şehit oldu. Bugün rahatça bu ülkede yaşayabiliyorsak hepsi onların sayesinde, haklarını ödeyemeyiz" diye konuştu.

"Ülkemizin tanıtımı için önemli bir fırsat"

Bu yıl Afyonkarahisar'da üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Dünya Motokros Şampiyonası'yla ilgili de bilgiler veren Mahmut Nedim Akülke, "Bu sene 3.'sü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığımız himayesinde Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle yapılıyor. Belediyenin çok önemli katkıları var. 3 yıldır burada ödüle doymayan bir organizasyon gerçekleştirildi. Pandemiden önce bu organizasyon 17. yarış olarak koşuluyordu ancak takvim değişikliği nedeniyle 6. yarış olarak koşulacak. Bu da takım sayısının ve sporcu sayısının artması demek. Dünyada 6 kıtada 186 ülkede yayınlanan bir organizasyon. Türkiye'nin bu dönemde turizm açısından en önemli ihtiyacı olan, güvenli ülke olma mesajını Afyonkarahisardan tüm dünyaya yayınlayacağız. Bu sporcuları ülkemizde ağırlayabiliyorsak, ülkemizin her yanına gelecek misafirlerimizi de rahatlıkla ağırlayacağımızı göstereceğiz. Aynı anda 186 ülkede yayınlanacak bu organizasyonla, Türkiye'nin güvenli ülke olduğunu herkese göstereceğiz ve tüm dünyayı Türkiye'ye davet edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA