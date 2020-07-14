HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Mahmut Nedim Akülke: "Şehitler Köprüsü'nden başlayan Niğde'ye gideceğiz"

- Mahmut Nedim Akülke: "Şehitler Köprüsü'nden başlayan Niğde'ye gideceğiz" Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke: "Afyonkarahisar'da 186 ülke bizi izleyecek" Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü sebebiyle...

14.07.2020 19:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:56

- Mahmut Nedim Akülke: "Şehitler Köprüsü'nden başlayan Niğde'ye gideceğiz"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke:

"Afyonkarahisar'da 186 ülke bizi izleyecek"

İSTANBUL - Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayıp 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in kabristanında sonlanacak bir motosiklet turu yapacaklarını açıkladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü kapsamında kendilerinin önemli bir organizasyona imza atacaklarını söyleyen Akülke, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden motosiklerlerimizle hareket ederek önce Sakarya'da bulunan 15 Temmuz Şehitliği'ne, ardından Ankara Gölbaşı Özel Hareket Dairesi'ne ziyaretlerde bulunacağız. Ankara'da saygı duruşunda bulunup ardından şehidimiz Ömer Halisdemir'in Niğde Bor'da bulunan kabristanına giderek organizasyonumuzu noktalayacağız" dedi.

"Bugünün anlamını herkese göstereceğiz"

Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak 15 Temmuz'u anacaklarını söyleyen Akülke, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatıyla 15 Temmuz'u anmak için organizasyon gerçekleştiriyoruz. Yarın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 15 motosikletle başlayacak organizasyonumuz. Buradan Sakarya'ya geçerek 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret edip ardından Ankara'ya geçeceğiz. Özel Harekat Komutanlığı'ndan şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunacağız. Son olarak da Niğde'nin Bor İlçesi'nde şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edeceğiz. Tabii bu organizasyon 15 motosikletle kalmayacak. 15 Temmuz 15 motosiklet sloganıyla milli sürüşü gerçekleştireceğiz. Sakarya'da Milli Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu ve şampiyonumuz Toprak Razgatlıoğlu bizi yüzlerce motosikletliyle karşılayacak. Ankara'da çevre illerden gelen motosikletçiler bizlere katılacak ve son olarak da Niğde'de diğer şehirlerden gelen motosikletliler bizlerle birlikte olacak. Umuyorum bugünün anlamını bir olarak herkese göstereceğiz. Bugün aslında bizler için çok önemli bir gün. Milli ruhun şahlanışı, birlik ve beraberliğin en anlamlı günlerinden birisi. Ülke olarak büyük bir bedel ödedik. Hainlere karşı can siperane mücadele oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ilk giden kişiler motosikletliler oldu ve bazı arkadaşlarımız şehit oldu. Bugün rahatça bu ülkede yaşayabiliyorsak hepsi onların sayesinde, haklarını ödeyemeyiz" diye konuştu.

"Ülkemizin tanıtımı için önemli bir fırsat"

Bu yıl Afyonkarahisar'da üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Dünya Motokros Şampiyonası'yla ilgili de bilgiler veren Mahmut Nedim Akülke, "Bu sene 3.'sü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığımız himayesinde Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle yapılıyor. Belediyenin çok önemli katkıları var. 3 yıldır burada ödüle doymayan bir organizasyon gerçekleştirildi. Pandemiden önce bu organizasyon 17. yarış olarak koşuluyordu ancak takvim değişikliği nedeniyle 6. yarış olarak koşulacak. Bu da takım sayısının ve sporcu sayısının artması demek. Dünyada 6 kıtada 186 ülkede yayınlanan bir organizasyon. Türkiye'nin bu dönemde turizm açısından en önemli ihtiyacı olan, güvenli ülke olma mesajını Afyonkarahisardan tüm dünyaya yayınlayacağız. Bu sporcuları ülkemizde ağırlayabiliyorsak, ülkemizin her yanına gelecek misafirlerimizi de rahatlıkla ağırlayacağımızı göstereceğiz. Aynı anda 186 ülkede yayınlanacak bu organizasyonla, Türkiye'nin güvenli ülke olduğunu herkese göstereceğiz ve tüm dünyayı Türkiye'ye davet edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Mahmut Nedim Akülke: 'Şehitler Köprüsü'nden başlayan Niğde'ye gideceğiz'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı Dünya
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 3. Sayfa
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım Politika
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla...
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim Güncel
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Sinir kriz geçiren kadın, kocasının eşyalarını balkonda yakmak istedi
Sinir kriz geçiren kadın, kocasının eşyalarını balkonda yakmak istedi
Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar
Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar
Koronavirüs testi pozitif çıkan damadın düğün yaptığı köy karantinaya alındı
Koronavirüs testi pozitif çıkan damadın düğün yaptığı köy karantinaya alındı
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisini yalanladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Koronanın gerçek olmadığına inanıp 'Kovid bulaştırma partisi'ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Bülent Turan Halife Hafter Hüseyin Filiz Süleyman Soylu
Magazin Hadise Reynmen Mabel Matiz Ebru Gündeş
Spor İrfan Buz Okan Buruk Rıza Çalımbay Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Sel Rize İzmir Çayeli
Şu an buradasınız: Mahmut Nedim Akülke: "Şehitler Köprüsü'nden başlayan Niğde'ye gideceğiz" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 19:59:43. #1.14#
title